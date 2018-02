BR-020: Ônibus e carreta se envolvem em acidente grave e deixam mortos e feridos

Os veículos bateram de frente, deixando mortos e feridos. Ainda não há informações, no entanto, sobre a quantidade de vítimas

Um ônibus e uma carreta se envolveram em um grave acidente na manhã desta quinta-feira (15), na BR-020, em Formosa, cidade goiana do Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos bateram de frente, deixando mortos e feridos. Ainda não há informações, no entanto, sobre a quantidade de vítimas.

Além da PRF, o Corpo de Bombeiros de Goiás foi acionado para atender a ocorrência. Os bombeiros do Distrito Federal também ajudam no atendimento e enviaram um helicóptero e sete ambulâncias para o local.

A assessoria de imprensa da empresa Expresso Guanabara, sediada em Fortaleza (CE) e responsável pelo ônibus, informou por telefone que o veículo saiu de Cajazeiras, na Paraíba, com destino a Goiânia. A companhia ainda não divulgou o número de passageiros que estavam no ônibus no momento do acidente.

A colisão ocorreu no KM 45 da rodovia, entre os povoados de JK e Bezerra. A pista está interditada nos dois sentidos.

De acordo com a PRF, o trecho onde houve a colisão é de pista simples. A ultrapassagem no local é proibida.