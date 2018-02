Bombeiros do AC resgatam corpo de homem que se jogou em rio de Boca do Acre (AM) para fugir da polícia

Homem estava desaparecido desde segunda-feira (12), quando pulou no Rio Purus, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Corpo foi achado na quarta-feira (14).

O corpo de Antônio Gomes de Franca, de 34 anos, foi encontrado no Rio Purus, em Boca do Acre, cidade do Amazonas, na quarta-feira (14) pelo Corpo de Bombeiros do Acre.

Segundo informações dos bombeiros, Franca tinha se jogado no rio para fugir da polícia da cidade.

O major do Corpo de Bombeiros, Cláudio Falcão, afirmou que populares informaram para a equipe que o homem tinha problemas mentais e estava correndo da polícia quando se jogou no rio.

Por estar mais perto da localidade, os bombeiros do estado do Acre que atendem a região do Amazonas e parte de Rondônia, segundo o major. Foram dois dias de buscas para encontrar o corpo de Franca.

“Segundo informações repassadas pela população de Boca do Acre sobre o caso, esse jovem tinha problemas mentais e durante as festas de carnaval na localidade, quando via algumas mulheres, ele se masturbava. Numa dessas ocasiões, chamaram a polícia, e quando ele avistou a guarnição, correu, se jogou no rio e acabou se afogando”, contou o major.

Os bombeiros do Acre foram acionados na terça-feira (13) e já iniciaram as buscas. O corpo de Franca foi achado a um quilômetro da cidade de Boca do Acre, na chamada praia do Gado.

“Fizemos as buscas na terça a tarde e na quarta o dia inteiro. Encontramos ele na noite de ontem. Foi resgatado e o corpo foi entregue às autoridades do Amazonas em Boca do Acre”, concluiu.