Após enxurrada, família cede casa e abriga vizinhos atingidos por água de igarapé em Rio Branco

“Ontem [quarta, 14], alguns comeram aqui, agora tomaram café e voltaram. Alguns só comem aqui, porque não tem como abrigar todos. Tem muita família precisando, em situação muito crítica. A maioria vem para comer e volta para casa para não perder nada”, detalhou a professora.

“Moramos eu, meu esposo e dois filhos, só que um estão viajando. Como têm quartos desocupados, cedi para as pessoas dormirem. Era para ter vindo muita coisa, mas não deu tempo. Me acordei às 3h com o pessoal chamando para colocar as coisas aqui. Todo mundo foi para rua na chuva retirar as coisas, mas não deu tempo”, concluiu.