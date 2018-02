Moradores usam canoas para sair de casa em Rio Branco depois de igarapé transbordar após chuva

Famílias do bairro Santa Inês, em Rio Branco, tiveram de sair de casa usando canoas após o Igarapé Judia transbordar e inundar a Travessa do Pescador. A situação ocorreu depois da chuva intensa que caiu em Rio Branco entre a noite de terça-feira (13) e manhã desta quarta (14).

Ao G1 , a pastora Dora Araújo relatou que teve os móveis destruídos assim como vários outros moradores. Ela conta que a inundação foi repentina e não houve tempo para salvar muita coisa. Na manhã desta quarta (14) a área permanecia inundada e os moradores tentavam sair do local.

“A situação é feia. Muita gente desabrigada, minha casa inundou, perdi várias coisas e estou no meio da rua junto com um monte gente. Ainda estão tirando as pessoas e algumas coisas usando canoas, é muita água”, conta.