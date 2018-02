MISTÉRIO: Borracheiro continua desaparecido em Sena Madureira

Redação Senaonline.net com informações do site G1

Desde o dia 29 de janeiro do ano passado, a família não tem notícias do paradeiro do jovem Thiago Almeida Barbosa, 25 anos de idade, conhecido pela alcunha de “Demorô”.

O irmão do borracheiro, Edmilson Silva, de 33 anos, conta que o rapaz sempre gostava de passear em colônia, mas nunca ficou sem dar notícias. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da cidade, segundo Silva.

“Uma pessoa ligou para outro irmão meu contando que tinha visto ele sendo furado e jogado no rio. Comunicamos aos bombeiros, mas disseram que depois de muitos dias era impossível fazer mergulho”, conta.

Questionado se o jovem havia falado sobre ameaças, ele garante que o irmão não tinha inimizades com ninguém. “É um rapaz tranquilo, trabalhador. Só bebia, mas não tinha envolvimento com crime nem com essas coisas de facção. O que a gente espera é que ele esteja vivo e, se não tiver, queremos pelo menos os restos mortais”, finaliza.