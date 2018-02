LESÃO: Após churrascada entre amigos, marido acaba preso por agredir esposa

Em Rondônia

A filha dela logo acionou uma equipe da PM.

No final da noite de terça-feira (13), Leonardo P. M. F., 39, foi preso acusado de agredir a esposa – uma comerciante de 43 anos. O crime ocorreu em uma residência no bairro Jardim das Mangueiras, em Porto Velho.

Segundo a ocorrência policial, o casal estava no local realizando uma churrascada com amigos. Porém, após todos irem embora, o suspeito ficou violento. Ele passou a xingar a mulher e partiu para cima dela. Durante a luta corporal, a vítima foi empurrada contra a parede e sofreu lesão com sangramento na cabeça.

A filha dela logo acionou uma equipe da PM, que foi ao local e prendeu Leonardo em Flagrante.