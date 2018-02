Família faz apelo por doações após água invadir casa e molhar tudo em Rio Branco: ‘agora só Deus’

Sem conseguir conter as lágrimas, a aposentada conta que perdeu todos os alimentos, colchões, móveis, livros, entre outros pertences. Ela mora com três filhas.

Aposentada Maria José chorou ao relembrar do sufoco que passou durante a chuva (Foto: Aline Nascimento/G1)

Ainda segundo Maria, várias famílias foram atingidas pela água do bueiro, que já deveria ter sido consertado. Horas após a chuva, a aposentada tenta com as filhas retirar a lama da casa e recuperar algum pertence.