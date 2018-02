Em Sena, 800 doses de vacina contra a Gripe são disponibilizadas para a população em geral

Até o final deste mês, qualquer pessoa da comunidade poderá tomar a vacina

Todas as unidades de saúde de Sena Madureira disponibilizam atualmente doses da vacina que previnem contra a Gripe. Até o final deste mês, qualquer pessoa da comunidade poderá tomar a vacina. Em torno de 800 doses foram colocadas à disposição dos moradores.

No ano passado, só poderiam tomar a vacina crianças de seis meses a menores de cinco anos; pessoas com 60 anos ou mais; trabalhadores de saúde; povos indígenas; gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto); população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional; pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais; e professores. Até o final deste mês de fevereiro, porém, as doses são oferecidas para toda a população. Basta procurar a unidade de saúde do seu Bairro.

A transmissão dos vírus influenza acontece por meio do contato com secreções das vias respiratórias, eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar. Também ocorre por meio das mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com mucosas (boca, olhos, nariz).

À população em geral, o Ministério da Saúde orienta a adoção de cuidados simples como medida de prevenção para evitar a doença, como: lavar as mãos várias vezes ao dia; cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar; evitar tocar o rosto; não compartilhar objetos de uso pessoal; além de evitar locais com aglomeração de pessoas.

Os sintomas da gripe são: febre, tosse ou dor na garganta, além de outros, como dor de cabeça, dor muscular e nas articulações. Já o agravamento pode ser identificado por falta de ar, febre por mais de três dias, piora de sintomas gastrointestinais, dor muscular intensa e prostração.