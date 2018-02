Defesa de Trump admite que pagou US$130 mil à atriz pornô

Presidente teria tido relações sexuais com Stormy Daniels

Um dos advogados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu na terça-feira (14) o pagamento de US$130 mil à atriz pornô Stormy Daniels, com dinheiro do próprio bolso.

“Nem a organização Trump nem a campanha de Trump participaram da transação com a senhora Stephanie Clifford (Stormy Daniels), e também não me reembolsaram o pagamento direto ou indiretamente”, afirmou Michael Cohen em comunicado enviado ao “The New York Times”.

Esta é a primeira vez que a assessoria do magnata reconhece o pagamento, que foi revelado pelo jornal ‘The Wall Street Journal’ em janeiro passado.

Segundo a publicação, Cohen realizou o pagamento à atriz antes das eleições de novembro de 2016 para ela não divulgar que tinha mantido relação sexual com Trump.

A notícia se tornou um grande escândalo, já que a suposta relação ocorreu pouco tempo depois que o republicano se casou com a primeira-dama Melania Trump.

“O pagamento à senhora Clifford foi legal e não foi uma contribuição de campanha nem uma despesa de campanha de ninguém”, disse o advogado, que afirmou ter dado explicações à Comissão Eleitoral Federal após uma denúncia de suposto desvio de fundos de campanha.

Ainda de acordo com o ‘The New York Times’, o advogado não informou os motivos que o levaram a realizar o pagamento e muito menos falou se Trump estava ciente. Além disso, Cohen não explicou se ocorreram pagamentos semelhantes a outras pessoas. Logo após a polêmica, Cohen divulgou um comunicado assinado por Daniels no qual a atriz negava ter mantido relações com o chefe de Estado norte-americano e qualificava como falsas as informações que recebeu um pagamento para manter o seu silêncio. Com informações da Ansa.