Choveu em Rio Branco o equivalente a um mês inteiro, informa Defesa Civil

A Defesa Civil Municipal informou que o volume de chuvas em Rio Branco foi de 277, 4 milímetros. O volume foi equivalente a um mês inteiro de chuva.

Até o momento, o Corpo de Bombeiros recebeu 115 chamadas por causa da chuva. A maioria dos casos é de alagamentos, informa o major Falcão.

Famílias inteiras ficaram ilhadas. Córregos transbordaram e interditaram ruas na capital. A todo momento chegam novos registros, fotos e vídeos de ruas e residências alagadas.

Há registros de alagamentos na Baixada da Sobral, no Bosque e no 2º Distrito. A Estrada do Calafate no trecho próximo à rotatória da Via Verde ficou debaixo d’água.

“Até agora nós tivemos 115 chamadas somente relacionadas a questão da chuva. Nós tivemos 277 milímetros de chuva. Isso significa que é uma quantidade enorme de água caindo sobre a cidade. Tivemos vários bairros atingidos em relação a inundação. O Corpo de Bombeiros desde as 21h do dia de ontem está atendendo essas ocorrências, principalmente a retirada de pessoas de dentro de suas casas, principalmente idosos com dificuldade de locomoção. Tiramos animais também. E fizemos avaliação de riscos de casas em muitos locais também. Uma infinidade de ocorrências que continuamos atendendo desde as 21h de ontem e continuaremos atendendo até concluir a missão, e a cada momento surgem novas ocorrências.”

A Defesa Civil informou que o nível do rio Acre subiu um metro e meio em Rio Branco de ontem para hoje. Ontem, às 6h, o manancial estava com 10, 82 metros, hoje, o rio chegou aos 12, 32 metros.