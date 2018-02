Buraqueira: Mais dois acidentes são registrados na estrada de Sena

Os dois carros de pequeno porte envolvidos nos acidentes tinham saído de Cruzeiro do Sul

O trecho da BR-364, entre Sena Madureira e Rio Branco continua um perigo. Nesta terça-feira, 13, mais dois acidentes foram registrados em função da grande quantidade de buracos existente na Rodovia.

Imagens captadas pelo morador de Sena Madureira Alzemir Luiz mostram os veículos envolvidos nas batidas. O primeiro acidente aconteceu na altura do km 55. Já o segundo foi registrado no km 85, após o Evandro.

Nesse do km 85, o motorista de carro Renault Duster, de placas NAF 6452, foi frear diante dos buracos e acabou sendo colhido por um caminhão que trafegava no mesmo sentido.

Os dois carros de pequeno porte envolvidos nos acidentes tinham saído de Cruzeiro do Sul com destino à capital acreana. Apesar do susto, os maiores danos foram apenas de ordem material.