Após ficar mais de um mês na UTI, músico acreano morre de síndrome de Guillain-Barré

De acordo com a família, ele estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) há mais de um mês, mas não resistiu após uma forte infecção.

Ainda muito abalada e entre lágrimas, a irmã de Wesley, a técnica de segurança do trabalho Mônica Alves, de 43 anos, contou que ele começou a passar mal no início de janeiro e em cerca de 48 horas, a doença evoluiu muito rápido. Ela disse que o irmão passou a ter dificuldade para andar, respirar e deglutir.

“Ele estava indisposto, pediu para a nossa mãe para ir ao mercado para ver se melhorava e ela disse que ele já foi puxando da perna, ele disse que tinha batido a perna. Acho que não quis contar que estava com dificuldade para andar. No outro dia, amanheceu se sentindo ainda mais indisposto, com formigamento nas mãos e pés, foi para o hospital, aferiu pressão e não deu nada, voltou para casa”, contou a irmã.

Mas em cerca de 48 horas, os sintomas se intensificaram e ele precisou ser internado. Com dificuldade para respirar, o músico foi levado para a UTI e entubado no dia 8 de janeiro. Iniciou o tratamento contra Guillain-Barré dois dias depois, teve uma melhora, mas acabou sendo infectado por uma bactéria.

“Somos imensamente gratos por ter tido em nossas vidas um Oliver como o Magno. Que ele seja sempre lembrado por esse sorriso solto e esse olhar acolhedor. E nós ficamos com as lembranças, a saudade e alegria de termos nos encontrado”, finaliza a homenagem.

“Tudo que estava ao alcance dos médicos eles fizeram, foram fantásticos com a nossa família e com o Magno. Tiveram um carinho muito grande com meu irmão, inclusive sou muito agradecida por tudo. Tiveram muito carinho com a gente. As pessoas precisam falar mais sobre essa doença”, declarou Mônica.