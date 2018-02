Acumulado de chuvas em 14 dias ultrapassa 60% do esperado para fevereiro em Rio Branco, aponta Defesa Civil

O acumulado de chuvas nos primeiros 14 dias do mês já ultrapassou 60% do esperado para todo fevereiro. A informação foi repassada pela Defesa Civil do Estado.

Nos 14 dias choveu um acumulado de 446,6 milímetros, segundo o órgão e a previsão é de mais chuvas para os próximos dias. Com a situação, o nível do Rio Acre, em Rio Branco, tem subido. Nas últimas 24 horas ele aumentou dois metros.

Na medição das 12 horas de terça (13) o manancial marcava 10,92 metros e no mesmo horário desta quarta (14), ele chegou a marca dos 12,97 metros. A cota de alerta do Rio Acre é de 13,50 metros e a de transbordo é de 14 metros.

“Historicamente chove mais na segunda quinzena de fevereiro do que na primeira, ou seja, vamos ter um acúmulo de chuva bastante elevado no mês de fevereiro, então possivelmente vamos alcançar a cota de transbordamento do rio. A previsão é que continue bastante chuva”, afirmou major do Corpo de Bombeiros, Cláudio Falcão.