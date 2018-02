Sobrevivente de acidente envolvendo aeronave falece no hospital

Faleceu por volta das 8h30 desta terça-feira (13), o até então sobrevivente de um acidente envolvendo uma aeronave tipo trikedelta ocorrido na manhã do último domingo (11), no quilômetro 10 da BR-364.

Os familiares de Luiz Carlos Portela Melo, de 43 anos, chegou a fazer campanha nas redes sociais procurando doadores de sangue para que a viu imagine pudesse passar por cirurgia que ocorrência na manhã de hoje, porém, o homem teve parada cardíaca e morreu no Pronto Socorro, onde estava internado em estado gravíssimo.

Luiz não foi a única vítimq, no dia do acidente, o piloto da aeronave, considerado um homem experiente, Gerlintom Bezerra Roque, de 41 anos morreu no local. Ele era natural de Roraima e morava no Acre há pelo menos dois anos.

A aeronave, segundo o vice presidente da Associação dos Paramotores do Acre, já tinha feito outros voos naquele mesmo dia e a equipe havia tomado todos os cuidados necessários, mas, a causa do acidente deverá ser apurada.