“Mulher direita não tem esse tal de Whatsapp”, diz marido preso por agredir esposa

Um homem de 54 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) na segunda-feira (12), na Travessa Estados Unidos, no Recanto Mundo Novo, em Apucarana após agredir a esposa porque ela acessava o aplicativo “Whatsapp”.

A mulher relatou aos policiais militares que estava mexendo em seu celular quando seu esposo, movido por ciúmes, começou a ofendê-la com palavras de baixo calão e depois disse: “mulher direita não tem esse tal de Whatsapp”, dando a entender que estaria ocorrendo suposta “traição virtual.

Em seguida, segunda ela, o marido lhe desferiu um tapa no rosto e depois tentou enforcá-la, além de segurá-la pelo braço para que ela não conseguisse se defender da agressão.

A mulher ficou com hematomas no antebraço esquerdo, próximo do pulso. O homem acabou detido por violência doméstica e levado à Delegacia de Apucarana.

Fonte: TNONLINE