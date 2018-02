Cruzeiro do Sul reduz índice de mortes no trânsito em 63%, aponta dados do Detran

A cidade de Cruzeiro do Sul apresentou uma redução de 63% nos índices de morte no trânsito em 2017, em comparado com 2016. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), e foram divulgados nesta semana. A cidade já teve o setor municipalizado, ou seja, é administrado pela prefeitura.

Os dados referentes a 2017 mostram ainda que não só a redução no número de vítimas fatais foi expressiva, mas também a diminuição no percentual de acidentes de trânsito, que alcançou a marca de 60% nos casos com óbitos e 26% nos de acidentes em que nenhuma vítima morreu.

Nos últimos anos, diversas atividades de conscientização têm sido desenvolvidas em escolas, aldeias indígenas, empresas e nas vias, para que a sociedade cruzeirense passe a compreender a responsabilidade de todos para que vidas sejam salvas no trânsito.

“Como parte dessa missão, recentemente os educadores de trânsito estão orientando condutores e pedestres sobre os perigos da associação de bebida alcoólica e direção, uso do celular ao volante e excesso de velocidade, que são os principais motivos de acidentes de trânsito, principalmente durante o período de carnaval”, salienta o gerente da 1ª Ciretran, Valdeci Dantas.