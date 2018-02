Após denúncia anônima, homem é preso pela Polícia Militar com arma de fogo no bairro Santa Inês

Policiais do 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) prenderam na tarde desta segunda-feira, 12, um homem com uma arma de fogo. O fato aconteceu na rua Pica Pau, bairro Santa Inês.

De acordo com o comandante do 2º BPM, major Evandro Bezerra, a prisão de Isvael Cordeiro dos Santos, 26 anos, ocorreu, após uma guarnição receber uma denúncia informando que o acusado estaria com uma arma de fogo.

Durante a ação foi apreendida uma escopeta calibre 20, com quatro cartuchos intactos. Isvael Cordeiro recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia Central de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as providências necessárias ao fato.