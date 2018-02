Sobrevivente de acidente envolvendo aeronave no Acre precisa de doações de sangue

A família ressalta que qualquer pessoa pode fazer a doação, sem especificidade do tipo sanguíneo

Os familiares de Luiz Carlos Portela Melo, de 43 anos, por meio das redes sociais, estão realizando uma campanha para conseguir doadores de sangue. O homem é o sobrevivente de um acidente envolvendo uma aeronave, ocorrido no km 10 da BR-364, na manhã do último domingo (10). O piloto morreu no local.

De acordo com os familiares, Luiz está em estado considerado grave e respirando com a ajuda de aparelhos. Já passou por três intervenções cirúrgicas e deverá passar por outras nos próximos dias, por isso a campanha para conseguir doadores.

A família ressalta que qualquer pessoa pode fazer a doação, sem especificidade do tipo sanguíneo. Aos que se dispuserem a doar, basta se deslocar até o Hemoacre, localizado na rua ao lado do Teatro Plácido de Castro e doar em nome da vítima do acidente.