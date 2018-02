SINISTRO: Jovem morre carbonizado durante incêndio em residência

Em Rondônia

O corpo do jovem Jandir Barreto foi encontrado carbonizado na madrugada desta segunda-feira (12) em uma residência no bairro JK, zona Leste de Porto Velho. Há suspeitas de que o incêndio tenha sido de origem criminosa.

Populares acionaram o Corpo de Bombeiros, que ao chegar no local tentou evitar que a casa fosse completamente destruída, mas sem êxito. Durante os trabalhos periciais, foi localizado o corpo da vítima totalmente carbonizado. Segundo familiares, o jovem não morava no local e estava desaparecido desde o último sábado. Ele deixa a esposa e um filho de três anos.

Ainda não foram divulgadas as causas do incêndio. Jandir foi reconhecido através de uma tatuagem que tinha com o nome da mãe. A Polícia Civil investiga o caso. O dono da casa é o principal suspeito, pois está desaparecido.