Segunda-feira: clima quente, chuvas intensas e possibilidade de temporais no Acre, alerta Friale

Rondônia, Mato Grosso e Amazonas registram clima parecido. Pode chover em áreas de Goiás e Distrito Federal

O alerta desta segunda (12) de Carnaval vai para Acre, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Bolívia e Peru: é alta a probabilidade de ocorrência de chuvas fortes em muitas áreas. De acordo com previsão do pesquisador Davi Friale, as chuvas podem causar sérios transtornos à população “de pontos vulneráveis, como rápida inundação de ruas, transbordamento de córregos e igarapés, queda de galhos e árvores e deslizamentos de terra”.

“A elevada umidade do ar, o calor e a aproximação de uma frente fria deixam o tempo bastante instável, com sol, muitas nuvens e chuvas passageiras, que podem ser tempestuosas a qualquer hora, no Acre, em Rondônia, no Amazonas, em Mato Grosso, na Bolívia e no Peru. Em algumas áreas, podem ocorrer chuvas fortes, volumosas e duradouras, com muitos raios e ventanias”, informa Friale.

Para os próximos dias de Carnaval, o clima deve continuar instável. “Tempo instável, com muitas nuvens e chuvas pontuais a qualquer hora, que podem ser fortes e volumosas em algumas áreas, ocorrerão até por volta da próxima quinta-feira (15), com possibilidade de raios e trovoadas. Em alguns pontos poderão ocorrer sérios transtornos à população”.

Nesta terça-feira (13), há ainda a possibilidade de chgada de uma frente fria no Acre. “Na sequência, haverá incursão de pequena parcela de ar polar, porém não haverá queda acentuada da temperatura, podendo, no entanto, caracterizar uma fraca friagem, a primeira do ano”.

Veja a temperatura no interior:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 30 e 32ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, mínima, entre 22 e 24ºC e máxima, entre 30 e 32ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri e Capixaba, mínima, entre 20 e 22ºC, e máxima, entre 29 e 31ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 32 e 34ºC;

– Marechal Thaumaturgo e Jordão, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC;

– Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC;

– Acrelândia e Plácido de Castro, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 30 e 32ºC.