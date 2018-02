Ladrão se atrapalha ao sair de loja no Acre e bate rosto duas vezes em porta de vidro

Silvia Lima, dona da loja, pede justiça e diz que comércios são assaltados rotineiramente no Centro de Cruzeiro do Sul.

Um ladrão se atrapalhou ao sair de uma loja e acabou batendo o rosto duas vezes em uma porta de vidro. O caso ocorreu nesta sexta-feira (9) no Centro de Cruzeiro do Sul, interior do Acre. Essa é a segunda vez que a loja foi arrombada. A empresária Silvia Lima, dona do local, pede justiça e reclama de insegurança.

No vídeo, é possível ver a hora em que dois homens entram na loja e um deles se joga para quebrar o vidro. Minutos após, eles furtam alguns produtos e um deles se atrapalha e bate com o rosto na vidraça duas vezes.

No domingo (11), segundo a empresária, o homem teria voltado ao local acompanhado de um comparsa e quebrado o outro vidro. Nessa ação, foram furtados alguns produtos cosméticos.

Silvia pede que o suspeito seja retirado das ruas. Segundo ela, rotineiramente lojas do Centro do município são alvos do mesmo elemento, que continua solto.

A empresária conta que a ação foi muito rápida. “O vídeo mostra que os seguranças da empresa de monitoramento chegaram ao local em menos de 3 minutos”, falou.

Ladrão se atrapalha e bate rosto em saída de loja no interior do Acre (Foto: Reprodução)

A empresária afirma que um dos suspeitos costuma roubar as pessoas na localidade.

“Espero que a polícia tire esse rapaz de circulação. Ele já fez assalto com arma branca na farmácia da minha mãe e toda noite arromba um estabelecimento comercial. Não sei o que a Justiça está esperando para prender esse elemento que vive dando prejuízos às pessoas”, acrescentou.

Ladrões quebraram uma porta, depois voltaram e quebraram a outra (Foto: Adelcimar Carvalho/ G1)

Silvia reclama também do fato de não ter conseguido registrar boletim na delegacia. “Fui à delegacia registrar o BO e disseram que só podiam registrar após o carnaval. As pessoas precisam entender que as coisas acontecem diariamente, independente de ser carnaval ou não”, desabafou.

Sobre o boletim de ocorrência, o delegado Alexnaldo Batista informou que a delegacia está funcionando normalmente, inclusive com registro de BO.

“A delegacia está funcionando normalmente. Não podemos deixar a população sem uma resposta nesse tipo de situação. Se ela não teve o boletim registrado deve retornar à delegacia para fazer o registro”, orienta.