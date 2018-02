Goleira acreana é convocada para Seleção Brasileira Feminina Sub-20

A goleira acreana Suelane Frota, 19 anos, se prepara para realizar o sonho de todo jogador profissional. Ela foi convocada para a Seleção Brasileira Feminina Sub-20 que representará o país durante a disputa da Copa do Mundo da categoria, na França, entre 5 a 24 de agosto.

Feliz com o reconhecimento, ela explica que continuará atuando pelo Iranduba, mas passará por treinamentos seletivos. Após título invicto do Sul-Americano, o técnico Doriva Bueno inicia a preparação da equipe com um período de treino na Granja Comary, em Teresópolis, entre os dias 26 de fevereiro e 18 de março.

Goleira acreana Suelane Frota, 19 anos, foi convocada para a Seleção Brasileira Feminina Sub-20 que representará o país durante a disputa da Copa do Mundo da categoria, na França, (Foto: Arquivo pessoal)

– Estou no Iranduba desde 2016, esse é o meu primeiro time profissional. Vou continuar morando em Manaus (AM). As convocações são partes de uma fase preparatória para as competições, visando a competição mundial. Estou muito feliz pela convocação, sempre vou dar o meu melhor – ressalta.

Suelane Frota, 19 anos, atua no Iranduba, em Manaus (AM) e representará país na Copa do Mundo da categoria, na França, entre 5 a 24 de agosto. Doriva Bueno inicia preparação em fevereiro (Foto: Arquivo pessoal)

Suelane iniciou a carreira na Assermurb, onde jogou desde os 14 anos e desde 2016 foi contratada pelo Esporte Clube Iranduba, heptacampeão amazonense. A goleira relembra o período em que jogou em Rio Branco, capital do Acre. Ela agradece o apoio da técnica Socorro Siqueira, que a descobriu durante os jogos Escolares.

– A Socorro Siqueira sempre ficava de olho nas jogadoras, para manter sempre um time de base. Eu jogava apenas nos escolares, e foi aí onde ela me descobriu, não apenas eu, mas outras jogadoras também, que inclusive estão até hoje lá fazendo parte, sempre com muito esforço e dedicação. E junto ao clube pude conquistar inúmeros títulos, como os estaduais, Copa do Brasil (campo). Só tenho a agradecer, pela oportunidade que ela me deu, de crescer cada vez mais, pelo apoio que sempre nos dava. Agradeço a professora Valéria Paula que sempre me ajudava a treinar e Joiscy Rodrigues, que não deixava eu desanimar – finaliza.