Foliões lotam ruas de bairro em Rio Branco com ‘Bloco dos Sujos’

Bloco conhecido por ter homens vestidos de mulher tomou ruas do bairro Tucumã na tarde deste domingo (11).

Vestidos com as roupas das esposas, namoradas e irmãs, homens se vestiram de mulher para acompanhar o Bloco Vem Quem Quer, conhecido popularmente como ‘Bloco dos Sujos’. A organização não soube informar o número de foliões e não havia policiamento no local.

Os foliões se concentraram na tarde deste domingo (11), na Avenida Noroeste no bairro Tucumã. Em seguida, os brincantes seguiram pela Avenida Oeste com destino à praça do bairro.

“Minha esposa vestiu eu e todos os meus amigos. Ela ficou responsável pela nossa reprodução e viemos brincar”, relatou Jeferson Santos que pula Carnaval no bloco todos os anos.

Leide e a família se reuniram para passar o Carnaval juntos em “Bloco dos Sujos” (Foto: Quésia Melo/G1)

Mas nem só homens vestidos de mulheres seguiam o bloco. Leide Freitas caiu na folia junto com a família.

“Decidi passar o Carnaval com minha família. Minha mãe, meus irmãos. Participo do bloco há seis anos. Todos moramos no bairro Tucumã. Está tudo muito tranquilo apesar de ter bastante gente”, destacou Leide.

Amigos decidiram ir juntos curtir Carnaval em bloco em Rio Branco (Foto: Quésia Melo/G1)

Danilo Lopes é um dos criadores do Bloco Vem Quem Quer que existe há 26 anos. Ele avalia que todo o trajeto pelo bairro ocorreu de forma tranquila.

“É bom saber que as pessoas estão procurando esse Carnaval mais antigo, popular, nos bairros. Tivemos mais pessoas do que era esperado e todos muito felizes, curtindo a festa com muita tranquilidade”, destaca.

Bloco lotou ruas do bairro Tucumã no ‘Bloco dos Sujos’, em Rio Branco (Foto: Quésia Melo/G1)