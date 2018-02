Enfermeiro Lucas Bonfim deixa a UTI do Huerb

Recentemente ele deixou a UTI e agora se encontra em um dos leitos da referida unidade de saúde.

Vítima de um gravíssimo acidente de trânsito, o enfermeiro senamadureirense Lucas Bonfim não está mais na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Recentemente ele deixou a UTI e agora se encontra em um dos leitos da referida unidade de saúde.

De janeiro para este mês o quadro de saúde dele se agravou bastante tanto é que foi preciso amputar uma de suas pernas. Após esse procedimento, Lucas Bonfim deu entrada na UTI e a família ficou à espera de um milagre já que a situação era bastante delicada. Em Sena Madureira e em Rio Branco foram formadas várias correntes de orações em favor do jovem. Em todas as iniciativas de fé, familiares e amigos clamavam a Deus pela recuperação de Lucas.

Ainda não há previsão de alta, mas sua família encontra-se muito feliz em vê-lo fora da UTI.

LUCAS ESTÁ HÁ MAIS DOIS MESES INTERNADO

O acidente envolvendo Lucas Bonfim e sua namorada Suzana ocorreu no dia 1º de dezembro na BR-364, próximo ao município de Sena Madureira. eles trafegavam em uma motocicleta Biz quando foram colhidos por uma caminhonete que viajava no sentido contrário. Desde essa data, Lucas encontra-se internado. Sua namorada Suzana já recebeu alta e encontra-se em Sena Madureira no presente momento.

Bastante querido em Sena Madureira, o enfermeiro trabalhava como coordenador da Unidade Básica de Saúde Ricciot Tamburini, localizada no Segundo Distrito de Sena. No dia do acidente, ele conduzia a motocicleta com destino a uma propriedade rural de sua família onde iria passar o final de semana.