Com tema ‘País das Maravilhas’, tradicional bloco ‘Urubu Cheiroso’ lota ruas no Centro de Rio Branco

Com o tema “Urubu no País das Maravilhas”, o tradicional bloco “Urubu Cheiroso” lotou as ruas do Centro de Rio Branco nesta domingo (11) de Carnaval. O presidente do bloco, Álvaro Mendes, diz que o grupo foi campeão do Carnaval com este tema na década de 80 e decidiram ir às ruas novamente com ele.