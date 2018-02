Jovem que ficou com faca cravada nas costas após discussão no AC passa por cirurgia e se recupera ‘bem’, diz tia

Procedimento cirúrgico levou cerca de uma hora e, segundo a tia do jovem, ele passa bem e deve ter alta médica ainda nesta segunda-feira (12). Caso ocorreu na sexta-feira (9) em Brasiléia.

O jovem Elionardo Araújo do Nascimento, de 22 anos, que ficou com uma faca cravada nas costas após uma discussão no município de Brasileia, interior do Acre, passou por cirurgia na madrugada de sábado (10).

Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco e passa bem. A informação foi confirmada neste domingo (11) pela tia de Nascimento, Reginilda da Cruz Araújo, de 41 anos.

A tentativa de homicídio ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (9), na Avenida Manoel Marinho Montes, uma das mais movimentadas da cidade.

A tia do jovem, que mora na capital, está acompanhando o sobrinho no hospital e disse que o procedimento cirúrgico ocorreu de forma tranquila e ele está se recuperando.

“Os médicos disseram que foi tudo certo com a cirurgia e que ele está bem. Conversei com ele já, está falando normal e já tentando andar. Acho que não vai ter nenhuma sequela. Se ele continuar melhorando assim, parece que vai ter alta médica já na segunda-feira [12]”, disse a tia.

O delegado que investiga o caso, Karlesso Nespoli, informou que ainda não tem a identificação do suspeito. Segundo ele, as pessoas que estavam no local não souberam dizer quem era o homem e nem a vítima soube informar.

Caso o suspeito seja identificado e localizado, ele deve responder pelo crime de tentativa de homicídio, segundo o delegado.

“Não temos novidade sobre o caso ainda. O problema é que aconteceu tudo no final de semana e não tem muito o que fazer, agora vamos continuar a investigação só no dia útil mesmo. Fica difícil porque ele [vítima] não sabe quem é o suspeito e não consegue falar nada de importante para a gente e as pessoas que estavam lá também não”, afirmou o delegado.

Vítima não conhece o suspeito

A vítima e o suspeito estavam em um bar, quando ela foi atingida com a facada. Nascimento, segundo a polícia, apresentava sintomas de embriaguez, mas chegou a contar aos policiais como tudo ocorreu. O nome do suspeito não foi informado.

O Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) informou que quando chegou para atender a ocorrência a vítima estava consciente e aguardava para ser socorrida.

Atenção Imagem Forte (Foto: Reprodução)

Vítima foi socorrida e levada para o hospital (Foto: Reprodução/WhatsApp)

Jovem ficou com faca cravada nas costas após briga em Brasileia (Foto: Reprodução/Reprodução/WhatsApp)