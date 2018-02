Foliões com bebida são barrados em carnaval patrocinado pela prefeitura

O folião que portava bebida alcollica e foi ao carnaval na Vila Ivonete teve uma desagradável surpresa: a entrada com qualquer bebida alcóolica foi proibida.

A medida foi adotada pelo proprietário de um bar localizado no local onde acontece o carnaval.

Apesar da prefeitura está bancado as despesas com sonorizaçao, estrutura e cachês das bandas, ninguém foi autorizado a entrar com geleiras ou similares contendo cervejas e outras bebidas.

Melchior Felix foi um dos folioes barrados. Ele foi ao carnaval com amigos e acabou alvo da medida.

“Nao sabia disso. Nao vi nenhum aviso previo. Estou surpreso até porque o local é público”, protestou.

O presidente da Fundaçao Garibaldi Brasil, que organiza o carnaval nos bairros foi procurado e prontamente se manifestou.

Carvalho disse que o carnaval da Vila Ivonete é deferenciado dos demais. O empresário dono do bar, segundo ele,fez um alto investimento.

Contratou seguranças particulares e incrementou na ornamentação. Embora o edital público não embase a medida adotada, Carvalho defendeu a restriçao.

“Consultei nosso juridico. No edital não existe essa proibição. Mas a gente entende o investimento feito aqui. Tido organizado, diferenciado. Entao a gente decidiu embasar essa medida. Mas vamos rever o edital para o ano que vem”, disse ele.

Além dos seguranças particulares havia no local uma guraniçao da Policia Militar.