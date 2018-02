Explosão deixa oito mortos e 40 feridos durante o Carnaval na Bolívia

Acidente foi causado por um vazamento de gás de um botijão de cozinha; entre os mortos estão quatro menores de idade

Ao menos oito pessoas morreram, incluindo quatro crianças, e 40 ficaram feridas em uma explosão ocorrida no sábado (10) em Oruro, na Bolívia, a poucos metros de um dos desfiles de Carnaval mais tradicional do país. Entre os mortos estão quatro menores de idade, três meninas e um menino. Os feridos foram levados para hospitais da cidade.

De acordo com as primeiras investigações, a explosão pode ter ocorrido devido a um derramamento de óleo quente que danificou a mangueira de um botijão de gás de um dos comerciantes que estava no local do evento na Bolívia .

“Foi um acidente”, disse o comandante da polícia boliviana em Oruro, Romer Raña. “A hipótese com a qual o departamento de explosivos lida é que o excesso de óleo fez com que a mangueira que é ligada ao botijão de gás ficasse superaquecida, fazendo com que o gás vazasse, o que provocou uma explosão “, explicou o funcionário.

Em sua conta no Twitter, o presidente Evo Morales lamentou o acidente e disse que seu governo ajudaria os feridos. “Estou muito assustado com a notícia das mortes causadas pela explosão do butijão de gás perto da entrada folclórica do Carnaval de Oruro “, ele pediu.

Carnaval é um dos mais populares da América do Sul

O acidente ocorreu no grande dia do Carnaval de Oruro, declarado Patrimônio da Humanidade e um dos mais variados da América do Sul. De acordo com dados do governo boliviano, o desfile deveria reunir mais de 450 mil pessoas ao longo do dia, incluindo participantes e visitantes da Bolívia e do exterior.