Trecho que rompeu e deixou cidades do Acre isoladas volta a ser fechado para obras no interior do Acre, diz PRF

O trecho da rodovia BR-317, que rompeu no último dia 5, entre os municípios de Epitaciolândia e Xapuri, voltou a ser interditado nesta sexta-feira (9). A informação foi confirmada pelo superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF-AC), inspetor Cézar Henrique.

O G1 entrou em contato com o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Acre, Thiago Caetano, mas até a publicação desta reportagem não conseguiu contato.

O local, que fica no quilômetro 226 da rodovia, rompeu após um bueiro estourar, de acordo com o Dnit, e o tráfego chegou a ser recuperado e liberado no dia 6.

O superintendente da PRF-AC informou que um desvio está sendo construído para evitar que os municípios fiquem isolados.

“Optamos por fechar, porque tem que reconstruir e só é possível fazer isso se fechar. Não têm condições de ser feita uma reconstrução sem que seja interditado. Mas, estamos fazendo um desvio para os motoristas passarem com segurança”, afirmou.

Dnit afirma que trânsito deve ser liberado ainda na manhã desta terça (6) (Foto: Divulgação/Dnit-AC)

O inspetor disse ainda que o prazo dado pela equipe de engenharia para que a reconstrução seja totalmente feita é de 30 dias. Ele afirmou ainda que o fechamento da rodovia não vai atrapalhar quem vai se deslocar para o carnaval de Brasileia.

“O desvio fica no mesmo local onde está sendo feita a obra, só que não é na BR. O desvio fica ao lado do buraco. Quem vai participar do carnaval não vai ter problema nenhum, vai passar tranquilo. O desvio está sendo feito para passar veículos pesados e leves”, complementou.

Fiscalização intensificada no carnaval

Henrique lembrou ainda que nesse período de festas a fiscalização é intensificada nas estradas por causa do aumento do fluxo de motoristas.