Sindicato se posiciona contra privatização da Eletrobras-AC e diz que mudança vai prejudicar consumidores de baixa renda

Mesmo com protestos de servidores, os acionistas da Eletrobras aprovaram a privatização de seis distribuidoras no Norte e Nordeste.

No Acre, os funcionários se posicionaram contra e decisão e afirmam que a mudança deve prejudicar, principalmente consumidores de baixa renda e de programas sociais na zona rural como o Luz Para Todos que geram, segundo o Sindicato dos Urbanitários do Acre, mais gastos que lucro.

A Eletrobras divulgou, no site oficial da empresa, as deliberações da 170ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de acionistas que culminou com a decisão da privatização. A instituição também se posicionou sobre uma ação popular com pedido de medida liminar referente à privatização das distribuidoras.