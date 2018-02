“Quase prefeito do Quinari”, Catalan se filia no PTB e disputa para estadual

O segundo colocado na disputa pela prefeitura do Quinari, em 2016, empresário Jorge Catalan, se filiou ontem no PTB, presidido no Acre pela publicitária Charlene Lima. O ato de filiação aconteceu na cidade do “quase prefeito”. Catalan disputou a eleição lá pelo PP, mas depois de fazer um estudo estratégico determinou, junto com a família e principais apoiadores, que tem mais chances de se eleger estadual pelo PTB. No ato de filiação ele foi abonado pelos presidentes estadual, Charlene, e municipal, Leandro Costa.

