Moradores reclamam de interrupções no fornecimento de energia em Sena Madureira

Vários rompimentos no fornecimento de energia para o município de Sena Madureira causaram consternação entre os moradores que ficaram sem energia por mais de 3 horas, na tarde deste sábado (10).

De acordo com relatos de moradores do KM 70 da BR-364, sentido Sena Madureira-Rio Branco, vários produtos alimentícios foram estragados após mais de 12 horas sem energia no local.

No Facebook, uma internauta postou: “Já caiu a energia mais de 4 vezes aqui em casa. Tomara que nada queime”.

A reportagem do site ContilNet entrou em contato com a Eletrobrás, pelo número 0800-647-7196, para saber as reais causas das interrupções e foi informada de que as mudanças no tempo, com incidência de chuvas na região, ocasionaram os transtornos.