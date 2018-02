Durante cumprimento de mandado, Bope prende homens com fuzil, munição e droga no bairro Betel

Durante cumprimento de mandado de prisão no bairro Vila Betel, na sexta-feira (10), na cidade de Rio Branco, policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) prenderam Graminco Rayan Soares de Oliveira, 23 anos, Romildo Rodrigues de Oliveira, de 30 anos e menor de 17 anos. O Bope apreendeu ainda um fuzil, munição e drogas que estavam com os três homens.

Segundo informações dos policiais do Bope, Graminco Rayan Soares de Oliveira, 23 anos, estava com um mandado de prisão em aberto. Romildo Rodrigues de Oliveira, de 30 anos, foi preso pelo crime de tráfico de drogas e um menor de 17 anos, que estava acompanhado de Ryan Soares e Romildo Rodrigues, foi apreendido pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

Com os acusados, os militares encontraram 76 trouxinhas de produto entorpecente que pode ser cocaína, uma balança de precisão, um notebook, celular, uma espingarda calibre 20, um fuzil 7.62 e 4 munições do mesmo calibre do fuzil. Todos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), para a apresentação a autoridade policial de plantão, juntamente com o material ilícito.