APELO: Mulher que teve o pé amputado pede ajuda à população

A dona de casa Maria da Conceição Silva do Nascimento, 33 anos de idade, residente no seringal Oriental, alto rio Purus, está vivendo um drama ultimamente. Há cerca de dois meses, sua casa foi totalmente incendiada quando a mesma se encontrava na zona urbana. Mãe de cinco filhos, Maria da Conceição perdeu roupas, colchões, utensílios domésticos e ficou somente com a roupa do corpo.

Mas, as dificuldades não pararam por aí. Ao retornar ao seringal, ela pegou uma furada de prego e, por conta da Diabetes, o ferimento não sarou, sendo preciso amputar o pé direito. Dona Maria só consegue andar com a ajuda de muletas.

No presente momento, ela se encontra na casa de sua irmã, localizada no Bairro Vila Militar em Sena Madureira, em frente à casa do ex-vereador Adalberto Brito. Sem recursos financeiros, a dona de casa pede ajuda às pessoas de bom coração. “Estou atravessando o momento mais difícil da minha vida. Meus cinco filhos ficaram com o avô no seringal. Eles não tem nem sandálias pra calçar, falta também alimentos e roupas. Além do incêndio ter destruído minha casa, ainda tive o pé amputado. Quem puder me ajudar de alguma forma, agradeço muito”, comentou emocionada.

Dona Francisca Alves, mãe de Maria da Conceição, diz sofrer bastante vendo a filha nessas condições sem ter como ajudá-la. “Eu estou acompanhando ela direto porque nem ir ao banheiro ela consegue. É uma situação difícil, pois somos de uma família muito humilde”, relatou.

Com a ajuda de uma moradora de Sena Madureira conhecida por Iza, Maria da Conceição Silva do Nascimento conseguiu agendar uma perícia no INSS para o dia 16 deste mês pra ver se consegue acessar algum tipo de benefício.

Quem puder ajudar essa moradora deve entrar em contato pelo telefone: (68) 99963 0962.