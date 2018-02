Sereia, unicórnio, pedras e muito glitter: maquiador do Acre dá dicas para arrasar no Carnaval

Cílios mink também são tendência para este Carnaval, segundo especialista. Adereços de manicure também podem ser usados nas produções.

O Carnaval é um período de muitas cores e muita ousadia. O maquiador profissional Fernando Leite, de Rio Branco, deu algumas dicas para você arrasar na make nesse Carnaval. Segundo ele, sereia e unicórnio seguem em alta neste ano, mas as joias adesivadas são a principal novidade para os foliões.

Leite diz que no Acre não tem visto muitas opções de joias adesivadas, mas garante que com a criatividade é possível dar uma nova cara ao look. “Maquiagem com glitter, aplicação de pedras e caracterização de personagens estão em alta”, pontua.

O custo para ter uma maquiagem arrasadora no Carnaval pode variar de R$ 100 a R$ 200, se for feita com um profissional. Mas, ele também dá dicas de como entrar no clima economizando.

“Pode fazer em casa. Sendo criativo e usando aqueles itens que ficam engavetados e que geralmente não se usa habitualmente. Como por exemplo, glitter, purpurina e maquiagens coloridas”, orienta.

No primeiro look montado por Leite, ele usou adereços usados por manicures com cola de cílios postiços e também a técnica 3D nas sombras.

“Outra coisa que está na moda é usar os batons líquidos metalizados e aplicar glitter por cima com ele ainda molhado para fixar. Carnaval pode tudo, o que não fica legal é a pessoa querer usar uma make dessas e não encarnar a personagem”, alerta.

Os cílios enormes, feito do pêlo de um animal chamado mink, também são os queridinhos nesse Carnaval. O acessório é bem maior e bem mais chamativo do que os cílios postiços comuns.

“O segredo é impressionar com a criatividade. Costumo dizer que uma boa maquiagem representa 50% da aparência na composição de qualquer visual”, destaca.

E pra finalizar o look, pode se jogar também na nova tendência: os delineadores adesivos, autocolantes. São de fácil aplicação e dão outra cara para a make.