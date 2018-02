Rainha do Carnaval de Rio Branco em 2017 desfilará na escola de samba Pérola Negra

A rainha do Carnaval de Rio Branco em 2017 não entregará a faixa de realeza pessoalmente. Chayene Carvalho se encontra no estado de São Paulo para desfilar na escola de samba Pérola Negra neste domingo (11). Chayene, que é professora de educação física, se preparou durante três meses para integrar a escola paulista logo que recebeu o convite.

Sua participação na escola de samba Perola Negra é na ala das passistas, por isso Chayene teve que comparecer aos ensaios ainda em janeiro para poder entrar no ritmo e conhecer toda a estrutura e disciplinas da escola.

Chayene, que sempre participou das edições do Carnaval de Rio Branco, e faz apresentações em outros municípios do Estado durante as noites de folia, chegou a entrar em um desfile de blocos na Capital uma semana depois de ter tido seu filho.

A professora diz que ama o samba e não ver a hora de acabar um carnaval para começar um outro para participar, seja disputando o titulo de realeza ou nos blocos. De São Paulo, Chayene entrou em contato com a reportagem do ac24horas e destacou que é preciso mais incentivo no Carnaval de Rio Branco.

“Aqui o povo vive o Carnaval de maneira intensa, o comércio vende muito, as pessoas buscam de alguma forma ganhar um dinheirinho e os investimentos são muito grande. Queria ver minha cidade e meu Estado vivendo um momento assim”, disse Chayene.

A professora também foi convidada por uma outra escola de samba para participar do desfile um outro dia, após sair na Perola Negra, mas ainda não definiu se aceitará a proposta.

História da Perola Negra – O Grêmio Recreativo Social Cultural Escola de Samba Pérola Negra é uma escola de samba do bairro da Vila Madalena, zona oeste da capital paulista. A Pérola é considerada uma das escolas mais simpáticas de São Paulo. Seu hino foi composto pelo poeta Pasquale Nigro, compositor e um dos idealizadores da escola, morador da comunidade da Vila Madalena.

A Pérola Negra esteve pela primeira vez no Grupo Especial em 1976, quando ficou ininterruptamente até 81. Participou também em 1983, 1990, 1996 e 2001. Em 2007 a Pérola voltou à elite do carnaval paulistano, onde ficou até 2012, suas outras participações ocorreram em 2014 e 2016.