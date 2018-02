Polícia conclui que fazendeiro morto no interior do AC foi vítima de latrocínio e prende quatro suspeitos

Altevir Oliveira teve a propriedade invadida no dia 8 de janeiro e foi morto a tiros na Estrada de Porto Acre. Suspeitos fugiram com um revólver calibre 38 e chave da caminhonete da vítima.

Quatro pessoas foram presas por envolvimento na morte do fazendeiro Altevir Rodrigues de Oliveira, de 61 anos, morto a tiros no dia 8 de janeiro. A vítima teve a propriedade invadida, no km 10, da Estrada de Porto Acre, por uma quadrilha durante um assalto. Os criminosos fugiram com um revólver calibre 38 e a chave da caminhonete da vítima.

Um dos filhos da vítima, estava próximo do local do crime, ouviu os disparos e trocou tiros com os bandidos. A Polícia Militar foi atender a ocorrência e acabou prendendo dois filhos do fazendeiro, sendo um por que estava foragido da Justiça e o outro por porte ilegal de arma de fogo.

O delegado responsável pelas investigações, Odilon Neto, explicou que prendeu os suspeitos no decorrer da semana, mas só pode apresentá-los na manhã desta sexta (9). Segundo as investigações, Tiago Costa Pereira, de 21 anos, foi o responsável por atirar na vítima e estava foragido do regime semiaberto no dia do crime.

“Através de diligências e informações, chegamos nessas quatro pessoas. Foram lá para roubar, a vítima era um pessoa de posses e temos informações que ela guardava dinheiro em espécie e, diante disso, conseguimos identificar o que todos fizeram. O José Ribamar também atirou, mas estamos aguardando o laudo pericial para saber se atigiram a vítima”, disse o delegado.

Ainda segundo o delegado, Cleber da Silva Borges, de 23 anos, foi atingido por disparos feitos pela vítima. O suspeito foi ferido de raspão nos lábios, em um dos joelhos e nas nádegas, mas não procurou ajuda médica. A outra pessoa presa foi Sávio Gama, também de 23 anos.

“Foi comprovado com o Tiago conseguiu atingir a vítima, outros dois também efetuaram disparos, mas aguardamos laudos do IML para comprovar. O Cleber foi atingido pela vítima”, complementou.

Neto contou também que a polícia não descarta a participação de familiares no crime, uma vez que os criminosos tiveram informações que a vítima guardava dinheiro em casa.

“Não descartamos nenhuma suspeita e linha de investigação. A prisão desses quatro rapazes não significa que as investigações pararam. Vamos procurar saber se alguém passou informação privilegiada para essas pessoas”, definiu.

O delegado Alcino Sousa detalhou que a polícia utilizou imagens das câmeras de segurança da propriedade para ajudar nas investigações. Ele lembrou que a polícia conseguiu prender os principais suspeitos do crime no período estipulado das investigações, que é 30 dias.

“Foram identificados nesse período de 30 dias e presos. Trazemos a elucidação, estão sendo interrogados e vão ser colocadas à disposição da Justiça. A princípio confessaram a execução, mas têm outros detalhes que ainda vão ser aprofundados”, concluiu.