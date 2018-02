Polícia Civil aperta o cerdo em Manoel Urbano

Na manhã desta quinta-feira, por volta das 6h da manhã foi deflagrada uma operação policial na cidade de Manoel Urbano,

Na manhã desta quinta-feira, por volta das 6h da manhã foi deflagrada uma operação policial na cidade de Manoel Urbano, onde sob o comando do Delegado Samuel Mendes foram cumpridos 7 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão.

O objetivo foi desarticular uma organização criminosa que tentava se instalar na cidade de Manoel Urbano. No total foram presas sete pessoas, as quais eram consideradas lideranças e funções fundamentais na cadeia hierárquica da referida facção. Através de uma forte investigação e uma ação rápida na execução foi possível obter sucesso na ação, propiciando uma maior tranquilidade aos cidadãos da cidade de Manoel Urbano, restabelecendo a sensação de segurança no município.

Participaram da operação 10 (dez) Agentes de Policia Civil e 2 (dois) Policiais Militares, além do Delegado Samuel Mendes, responsável pela coordenação da referida operação.

Da redação

A ação também teve reflexo na cidade de Sena Madureira, pois foram cumpridos, pela Polícia Civil, 4 mandados de prisão no presídio da referida cidade.