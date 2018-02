Menores são apreendidos com simulacre de arma após assaltarem mãe e filha em estacionamento de shopping de Rio Branco

Menores foram flagrados na noite de quinta com um simulacro de arma de fogo, no Centro de Rio Branco. Adolescentes eram procurados por assaltar mãe e filha no estacionamento do shopping, na quarta (7).

Dois adolescentes, de 13 e 14 anos, foram apreendidos com um simulacro de arma de fogo e um relógio roubado enquanto caminhavam no Calçadão da Benjamin Constante, em Rio Branco, na noite desta quinta-feira (8). Os adolescentes eram procurados por assaltar mãe e filha no estacionamento do shopping da capital acreana, na quarta (7).

Os dois celulares das vítimas do assalto foram encontrados com os menores. Os jovens devem ser encaminhados para um centro socioeducativo da cidade.

“Ligamos para um dos números no telefone e quem atendeu foi o filho da senhora assaltada no shopping, que disse que os telefones tinham sido levados. Como a situação não estava mais em flagrante, o delegado plantonista ia ouvir e liberá-los. Era final do dia e pedi o mandado de internação dos dois”, contou a coordenadora da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente (Depca), Helenice Frez.

Ainda segundo a delegada, mãe e filha foram abordadas quando chegavam no carro. A dupla pediu os pertences das vítimas, um dos adolescentes colocou uma faca no pescoço da filha e pediu que a mãe entrasse no carro com eles.

“Foram obrigadas a entrar no carro e mandaram ela ligar o veículo e sair com eles. Ela, no nervosismo, não conseguiu ligar o carro, abriu a porta e começou a gritar. Um motorista também parou perto e eles fugiram”, finalizou.