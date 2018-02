Menores que assaltaram mãe e filha no Via Verde Shopping são presos pela polícia

Dois adolescentes que assaltaram mãe e filha dentro do estacionamento do Via Verde Shopping, na noite da última quarta-feira, 07, foram apreendidos pela Polícia Militar em uma abordagem de rotina.

Os menores das iniciais D.Q.S., 13 anos e M.C, 14 anos, após anunciarem o assalto, levaram os celulares e o dinheiro das vítimas. Os dois ainda tentaram levar o carro, mas não tiveram êxito.

A dupla foi abordada pela PM, na quinta-feira, 08, em via pública. Ao fazerem a busca pessoal nos jovens, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo e dois celulares.

Um dos celulares estava com diversas chamadas não atendidas. A polícia retornou a ligação, e o filho de uma das vítimas atendeu e disse que os aparelhos celulares teriam sido roubados.

Diante dos fatos os adolescentes foram conduzidos até à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente – DEPCA, e lá, a delegada Elenice Frez representou pela internação dos dois junto à justiça, que acatou o pedido da delegada, e na manhã desta sexta-feira, 09, os adolescentes infratores foram encaminhados ao Instituto Socioeducativo do Acre.