Depois de quase agredir repórter no Acre, Oswaldo de Oliveira é demitido do Atlético

Oswaldo de Oliveira não é mais técnico do Atlético-MG. Depois de um começo ruim de temporada, o comandante do Galo não resistiu no cargo. Pesou também para a demissão a postura do treinador, que quase agrediu o repórter Léo Gomide, após o empate entre Atlético-MG e o Atlético-AC por 1 a 1, em jogo pela Copa do Brasil, na última quarta-feira, em Rio Branco, no Acre.

A decisão da diretoria foi tomada na noite da última quinta-feira. Em reunião na manhã desta sexta-feira, Oswaldo de Oliveira foi comunicado da saída pela diretoria atleticana. O presidente do clube, Sérgio Sette Câmara, concederá entrevista coletiva no CT.

A demissão de Oswaldo de Oliveira é o principal assunto na imprensa esportiva nacional nesta sexta-feira.

*Com informações de O Dia