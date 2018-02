Com a chegada de tornozeleiras, presos que voltaram ao regime fechado devem ser liberados na próxima semana

A chegada de novas tornozeleiras eletrônicas deve ajudar na liberação dos detentos que precisaram retornar ao regime fechado essa semana após o incêndio que deixou a Papudinha (UP-4) interditada, sem condições de receber novos detentos ou mesmo os que já iam para a unidade prisional para dormir.

Recentemente, a UP-4 foi vítima de atentados que danificaram sua estrutura, levando o governo a decidir por sua desativação. A unidade comporta hoje 320 reeducandos no regime semiaberto e 74 do regime fechado, todos orientados a se apresentarem no Francisco d’Oliveira Conde, também na Capital.

A previsão é que o Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) receba ainda nesta semana mais de cem tornozeleiras eletrônicas e, após o período de Carnaval, outra leva para serem utilizadas especialmente pelos reeducandos em semiaberto que foram transferidos da UP4 para o FOC.