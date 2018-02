Após denúncia sobre atraso de salários no Educandário Santa Margarida, coordenador garante pagamento

Os 28 funcionários do Educandário Santa Margarida estão com os salários de janeiro atrasados. É o que denuncia um servidor da instituição em um texto enviado à redação do ac24horas nesta sexta-feira, 09.

Logo após a reclamação, a reportagem entrou em contato com o Coordenador administrativo do Educandário,

Eduardo Vieira. Ele garantiu que os pagamentos devem ser depositados na conta dos funcionários na próxima semana. O não pagamento ocorreu, segundo ele, devido ao atraso no repasse do governo.

O valor total da folha de pagamento do Educandário Santa Margarida é de R$ 32 mil, informou.

Sobre os R$ 41 mil do “Troco Solidário” que o Educandário recebeu da Havan, Eduardo Vieira disse que o dinheiro será depositado efetivamente no dia 17 de fevereiro.