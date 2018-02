VALENTIA: Jovem é preso após surrar mãe e irmã por causa de filha

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e prendeu o jovem em flagrante.

O crime ocorreu no final da noite de quarta-feira (07), em uma residência no bairro Jardim Santana, zona Leste de Porto Velho. Alesson V. A., 23, foi preso após agredir a própria mãe de 41 anos e a irmã de 19.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito chegou na casa da mãe aparentando ter ingerido bebida alcoólica e feito uso de droga. Alesson pegou a filha de cinco anos a qual teria sido abandonada pela mãe e a avó cuida desde recém nascida. A mulher tentou impedir que o filho saísse da residência com a criança, mas acabou espancada com socos no rosto e braços. O suspeito saiu com a filha e foi seguido pela irmã dele, que logo também foi agredida.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e prendeu o jovem em flagrante. Ele foi levado para a Central de Polícia demonstrando a todo momento muita agressividade.