Socorrista do Samu captura jararaca de quase 2 metros em perímetro urbano em Cruzeiro do Sul

Se engana quem acha que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não trabalha com prevenção. Prova disso foi o resgate inusitado que o socorrista Elvisson Jair Marques fez no bairro Formoso em Cruzeiro do Sul.

“Já fui sargento do Exército e trabalhei com instruções de peçonha. Então, eu tinha habilidade para fazer a captura do animal sem maltratá-lo e também evitando um acidente que, com certeza, iria ocorrer”, explica.