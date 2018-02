Prefeitura lança aplicativo para folião acompanhar tudo sobre o carnaval em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco lançou, nesta quarta-feira (7), o aplicativo CarnavalRB para Android. A versão para IOs deve ser lançada nesta quinta-feira (8). No app, o folião pode acessar a programação de blocos, os locais onde vão ocorrer as festas, além de notícias relacionadas ao carnaval.

Também estão disponíveis no aplicativo serviços como galeria de fotos, campanhas relacionadas ao carnaval, contatos de emergência como o do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Direitos Humanos.

“A ideia do app nasceu justamente pela grandiosidade da programação do carnaval. São 14 bairros, blocos, desfiles, os empresários que vão estar fazendo a festa na Gameleira, o carnaval tradicional no Mercado Velho. Então é uma maneira de divulgar melhor essa programação, no sentido de ajudar a população a acompanhar a programação do carnaval e a fundação buscando sempre a inovação e modernidade”, disse Carvalho.