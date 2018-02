Mãe e filha escapam de sequestro relâmpago no estacionamento do Via Verde Shopping, em Rio Branco

Mãe e filha, que não tiveram seus nomes revelados, foram abordadas por dois homens quando entravam no veículo, dentro do estacionamento do Via Verde Shopping, na noite desta quarta-feira (7). O caso foi registrado a Delegacia de Flagrantes da capital.

Em depoimento, as vítimas relataram que após concluírem as compras se dirigiram ao veículo quando foram surpreendidas pela dupla que as ameaçam de morte. Sob a mira de arma de fogo, a dupla ameaça as vítimas com intuito também se evadir do local no veículo.

A tentativa de assalto e roubo do carro foi frustada graças a uma falha mecânica. Sem sucesso, eles levaram todo o dinheiro da vítima e aparelhos celulares da mãe e filha e se evadiram tomando rumo ignorado.

Em Nota, O Via Verde Shopping lamentou o ocorrido e alegou que “prestou todo o auxílio necessário aos envolvidos fazendo o contato imediato com a Segurança Pública do Estado” e que está trabalhando constantemente em parceria com as entidades de segurança a fim de garantir o máximo de proteção aos seus clientes. Por fim, afirmaram ainda que se colocou à disposição da família para tomar todas as medidas cabíveis em solução ao caso”.