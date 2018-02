Jovem é preso suspeito de estuprar garoto de 5 anos

A delegada do caso, Eliane Gonçalves, relatou que o suspeito morou de favor com a criança que abusou e a mãe dela por um ano

Um rapaz de 24 anos que vivia de favor na casa da vítima, foi preso nesta quarta-feira (7) suspeito de estuprar um menino de 5 anos, em Roraima. De acordo com informações da a Polícia Civil, o crime teria ocorrido no ano passado.

De acordo com a publicação do ‘G1’, o suspeito, que estava foragido, foi localizado pela manhã em uma fazenda no município de Alto Alegre, no Norte do estado e nega o crime. Ele foi preso em cumprimento a mandado de prisão por estupro de vulnerável.

A delegada do caso, Eliane Gonçalves, relatou que o suspeito morou de favor com a criança que abusou e a mãe dela por um ano. Ele dizia à mãe do menino que era homossexual, e que não tinha mais onde morar.

“Nós procurávamos por ele desde o dia 16 de agosto de 2017, quando a Justiça expediu o mandado de prisão, mas ele sempre estava fugindo e mudando de endereço”, detalhou a delegada, acrescentando que o suspeito foi visto na fazenda por um policial que avisou os demais sobre o paradeiro dele.

“Ele afirmava que a família dele não o aceitava e que ele queria voltar a estudar. A mãe da vítima, então, o recebeu na casa deles no bairro 13 de Setembro, em Boa Vista, por cerca de um ano, e ele ajudava nas tarefas de casa”.

Ainda de acordo com o ‘G1’, no dia 15 de agosto de 2017, no entanto, a mãe descobriu que o filho tinha sido abusado sexualmente. Ela notou que o garoto estava machucado e procurou a polícia. Exames comprovaram o estupro e o menino recebeu atendimento médico.