Governo convoca concursados para inspeção médica, entrega de documentos e posse

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) e Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), divulgou nesta quinta feira, 8, no Diário Oficial do Estado (DOE/AC), os editais de convocação para a inspeção médica, entrega de documentos e posse do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva nos cargos de nível médio e superior da Sesacre.

Para a realização dos exames médicos, os candidatos terão que providenciar os exames a seguir especificados, emitidos em até 90 dias anteriores à sua apresentação, são eles: Avaliação cardiológica com eletrocardiograma, Raio X de tórax com laudos, avaliação neurológica, oftalmológica com exame de acuidade visual, Avaliação infectológica e psiquiátrica.

Após obter todos os laudos médicos nas especialidades já citadas, os candidatos deverão se dirigir à Junta Médica Oficial do Estado, até o dia 02 de março de 2018, das 8h às 11h, situada no Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), na Rua Benjamin Constant n° 351, Bairro Cerâmica, em Rio Branco.

Os candidatos poderão obter informações referentes a este concurso público junto à Sesacre, por meio do número de telefone: (68) 3215-2621, como também pela a SGA, através do número (68) 3215-4031, das 8h às 12h ou das 14h às 17h ou pelo endereço eletrônico concursos.sga@ac.gov.br.

Fique atento!

Para a entrega de documentos, os candidatos convocados deverão comparecer até o dia 02 de março de 2018, das 08h às 12h ou 14h às 17h, na Coordenação de Lotação da Secretaria de Estado de Saúde situada na Rua Benjamin Constant, nº 830, Centro, em Rio Branco.