Tráfego de veículos pesados em ruas de Cruzeiro do Sul vai ser regulamentado pela prefeitura

Medida passa a valer a partir do dia 20 desse mês. Carretas e bitrens só vão poder atravessem a Ponte da União com a unidade tratora e um reboque, ou semi-reboque.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai regulamentar o trânsito de veículos longos na área urbana da cidade. O secretário municipal de Transportes, José Alves, disse que a medida atende uma regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, que estabelece que veículos com comprimento superior a 19 m e 80 cm só podem circular com autorização do município.A

A medida estabelece que, a partir de uma portaria que entrará em vigor a partir do dia 20 deste mês, carretas e bitrens só atravessem a Ponte da União com a unidade tratora e um reboque, ou semi-reboque.

O secretário explicou que algumas empresas já cumprem a nova regra e que a prefeitura já sentou com as empresas que fazem o transporte de combustíveis para tomar a decisão. Têm algumas empresas que já estão cumprindo a nova regra.

“Temos veículos rodando com 9 eixos com peso total de 77 toneladas com extensão entre 25 a 30 metros de comprimento. Este tipo de veículo precisa de autorização da prefeitura para circular dentro da área urbana da cidade”, disse Alves.

Uma portaria está sendo editada com a nova regra que vai entrar em vigor a partir do dia 20 de fevereiro.

“A portaria estabelece que este tipo de veículo só pode circular com a unidade tratora e um reboque, ou semi reboque. Com isso vamos tirar em média 30 toneladas de peso deste tipo de veículos. Os condutores terão que deixar um reboque no outro lado da ponte. Temos rede de energia baixa, enfrentamos problemas com calçadas, rotatórias que são destruídas e o pavimento das vias não suportam o peso”, destacou Alves.

A Associação Comercial foi consultada e em breve outros tipos de transportes de carga também vão ser regulamentados. A intenção é proibir também o tráfego de carretas que transportam material de construção. Para garantir uma melhor conservação das vias públicas na cidade.